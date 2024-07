Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF Renewables: coopération exclusif avec Repsol information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Repsol et EDF Renewables signent un accord de coopération exclusif pour l'éolien offshore en Espagne et au Portugal.



Les deux sociétés ont signé un accord d'exclusivité pour coopérer dans le cadre de futurs appels d'offres éoliens offshore dans la péninsule ibérique.



'Cette collaboration souligne l'engagement de Repsol en faveur d'une croissance multi-énergies et sa connaissance des marchés espagnol et portugais, ainsi que l'expertise et l'expérience d'EDF Renouvelables dans l'éolien offshore, qu'il soit fixe ou flottant' indique le groupe.



Pour développer son portefeuille de projets renouvelables, l'entreprise s'est fixé un cadre d'investissement compris entre 3 et 4 milliards d'euros nets jusqu'en 2027. Repsol prévoit d'avoir 9 000 à 10 000 MW installés d'ici 2027, dont 50 % dans la péninsule ibérique et 30 % aux États-Unis.



Béatrice Buffon, Directrice Générale Adjointe du Groupe EDF en charge de la division International, Présidente-directrice générale d'EDF Renouvelables, a déclaré : ' Repsol et EDF Renewables combineront leurs expertises respectives pour coopérer dans le cadre de futurs appels d'offres éoliens offshore en Espagne et au Portugal, une étape importante dans notre développement en Europe'.





