(CercleFinance.com) - En tête des hausses du SBF120, EDF tente de remonter depuis le palier des 8E en direction des 8,9E, borne basse de l'énorme gap ouvert le 14 janvier sous 10,14E. Au-delà des 8,9E, le titre pourrait se diriger vers un re-test des 9,6E, le plancher du 5 mars dernier.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.99%