EDF: remboursement des obligations hybrides en dollar

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé hier soir que le remboursement de ses obligations hybrides libellées en dollars interviendrait comme prévu à la première date d'appel, c'est-à-dire le 29 janvier prochain.



L'électricien avait manifesté le mois dernier son intention d'exercer son option de remboursement sur cette souche émise en 2013, à l'occasion du placement d'une nouvelle émission obligataire hybride pour un montant d'un milliard d'euros.



Les obligations appelées à être remboursées, qui représentaient un montant initial de trois milliards de dollars, affichent actuellement un encours de l'ordre de 2,1 milliards.



EDF s'est fixé pour 2023 un objectif de ratio d'endettement financier net sur son Ebitda environ ou légèrement supérieur à 3x.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.04%