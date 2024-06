Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: remboursement à échéance de dette hybride information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mercredi son intention d'exercer son option de remboursement sur des obligations hybrides émises en 2018 pour un montant nominal de 1,25 milliard d'euros.



L'électricien précise que ces souches obligataires feront l'objet d'un remboursement le 5 juillet prochain, comme prévu dans le cadre des termes et conditions contenus dans le prospectus.



Cette opération intervient alors qu'EDF a vu son capital augmenter l'an dernier du fait de la conversion de 130,8 millions d'Océanes en 168,7 millions d'actions nouvelles pour un montant nominal total de 84,3 milliards d'euros avec une prime de conversion de 1,35 milliard d'euros.



Le groupe prévoit d'utiliser le produit de cette augmentation de capital pour ne pas avoir à refinancer la dette subordonnée hydride émise en 2018 pour la moitié de son montant nominal, soit 625 millions d'euros, par une autre dette subordonnée hybride.



Par ailleurs, dans l'hypothèse du remboursement de la dette subordonnée hybride émise en 2013 pour un montant nominal de 1,25 milliard d'euros, EDF pourrait décider d'utiliser cette augmentation de capital pour la moitié de son montant nominal, soit 625 millions d'euros ou de la refinancer par une autre dette subordonnée hybride.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.