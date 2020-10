Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF "relativement confiant" dans sa capacité de production cet hiver en France Reuters • 15/10/2020 à 12:26









PARIS, 15 octobre (Reuters) - EDF EDF.PA s'est dit "relativement confiant", jeudi, dans sa capacité à produire suffisamment d'électricité en France cet hiver. La situation d'approvisionnement en électricité du pays restera toutefois "tendue" à partir du mois de novembre, a averti Cédric Lewandowski, directeur exécutif d'EDF en charge de la direction du parc nucléaire et thermique. EDF ne prend pas à ce stade de nouveaux engagements en matière de production nucléaire en france pour 2021 et 2022, a-t-il ajouté lors d'un point sur l'avancement de son plan d'amélioration des performances de la filière nucléaire française. L'impact de la crise du coronavirus sur le chantier EPR de Flamanville est pour le moment vu comme "tout à fait modéré", a de son côté précisé Xavier Ursat, directeur exécutif d'EDF en charge de la direction "ingénierie et projets nouveau nucléaire"directeur projets "nouveau nucléaire". Il a également déclaré que le coût de l'EPR 2 serait réduit d'environ 30% par rapport à celui de Flamanville. Selon le PDG du groupe Jean-Bernard Lévy, le chantier d'Hinkley point a été ralenti par la crise sanitaire mais les choses sont pratiquement revenues à la normale. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.69%