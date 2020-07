Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : recul du résultat net courant semestriel Cercle Finance • 30/07/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Annoncés ce matin, les résultats semestriels du groupe EDF sont marqués par une baisse de -4,9% en organique du chiffre d'affaires, qui revient à 34,7 milliards d'euros. L'EBITDA, pour sa part, recule de -1,6% en organique au premier semestre, et s'affiche à 8,2 milliards. A 1,3 milliard d'euros, le résultat net courant perd -9,6% en comparaison annuelle. S'agissant de ses objectifs, EDF vise pour 2020 un EBITDA compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros. 'Malgré le ralentissement économique, l'impact de la crise sur nos principaux indicateurs financiers reste contenu, attestant de la résilience de notre Groupe. Ce contexte nous impose l'adoption d'un plan d'économies et de cessions qui nous permettra de poursuivre le déploiement de notre stratégie CAP 2030 et de maintenir sous contrôle notre endettement. La décarbonation de l'économie, alliant la lutte contre le réchauffement climatique et la croissance durable, est une opportunité de développement pour EDF', commente Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF

