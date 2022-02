Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: rechute sous les 8E, les AK vont s'enchainer d'ici 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 10:59









(CercleFinance.com) - EDF (-4,5%) rechute sous les 8E, le gouvernement prévoit une (ou plusieurs ?) augmentation de capital d'ici 2024 (+3MdsE de cessions d'actifs).

La cassure des 7,9E préfigurerait une rechute vers 7,2E (règle du balancier).





Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.53%