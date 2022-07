Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : rechute de -7% sous 7,3E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 15:16









(CercleFinance.com) - EDF rechute de -7% sous 7,3E et casse simultanément le support des 7,8E (des mai et 30 juin) puis des 7,6E du 23 juin dans la foulée.

Le titre risque de revenir tester les 7,2E (plancher des 17/01 et 23/02) puis ses plus bas annuels, vers 6,8E.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +9.56%