(CercleFinance.com) - EDF rebondit vers 8,8E, ce qui ne change rien puisque le titre vient simplement re-tester le sommet de son corridor horizontal inauguré le 17 mars et dont la base se situe vers 7,8E.

Le titre a déjà buté sur cette résistance des 8,8E les 18 mars et 25 avril: un franchissement libèrerait un potentiel en direction des 9,42E ('gap' du 9 janvier) puis des 9,8E.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +5.26%