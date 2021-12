Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: réalise le transfert d'un parc immobilier information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - EDF annonce la réalisation du transfert par sa filiale Gérance Générale Foncière (GGF) d'un parc immobilier de 16 immeubles résidentiels à Paris et en Ile-de-France à une société nouvellement créée et dédiée à cette opération.



Cette nouvelle société sera détenue à 85% par Powerhouse Habitat et à 15% par GGF.



' La réalisation de cette opération fait suite à la levée des conditions suspensives requises au titre du contrat conclu entre GGF et Powerhouse Habitat ' indique le groupe.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.93%