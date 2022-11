Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: projet de chaufferie biomasse avec Renault information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la signature avec Dalkia, filiale du groupe EDF spécialisée dans les énergies renouvelables, d'un partenariat de 15 ans afin de fournir une chaleur décarbonée à l'usine du constructeur automobile située à Maubeuge.



Ce projet prévoit l'installation d'une chaudière biomasse et de systèmes de récupération de chaleur fatale sur le site. D'une puissance de 15 MW, ils devraient permettre à l'usine de couvrir 65% de ses besoins en gaz par des sources locales et renouvelables d'ici 2025.



'La décarbonation de l'industrie est au coeur de nos activités et nos équipes sont très engagées pour faire de ce projet de chaufferie biomasse une référence de la transition énergétique du territoire', commente Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.08%