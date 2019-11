Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : projet d'OPR déposé sur Futuren Cercle Finance • 05/11/2019 à 15:39









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte d'EDF Renouveables et d'EDF Energies Nouvelles Belgium, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Futuren. Les co-initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir, au prix de 1,15 euro par action, la totalité des 26.396.416 actions de Futuren non détenues par eux, soit 9,50% du capital et 9,64% des droits de vote de cette société d'énergies renouvelables. Ils envisagent d'acquérir sur le marché des titres avant l'ouverture de l'offre, dans la limite de 7.918.924 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre, et solliciteront à l'issue de la clôture de l'offre la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.

