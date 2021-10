Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : projet d'introduction en Bourse de la filiale Pod Point information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - EDF a indiqué lundi vouloir introduire à la Bourse de Londres sa filiale britannique spécialisée dans la charge pour véhicules électriques, Pod Point. L'opération doit permettre à Pod Point, qui avait été racheté par l'électricien l'an dernier, d'investir dans le développement de son réseau, dans l'installation de nouvelles stations et de développer sa technologie, est-il indiqué dans un avis financier. Fondée en 2009 par Erik Fairbairn - qui est toujours à la tête de l'entreprise - Pod Point conçoit des infrastructures de charge pour véhicules électriques. A ce jour, l'entreprise a déployé plus de 89.000 bornes de recharge à domicile et 13.000 bornes dans des lieux tels que des zones d'activité ou des attractions touristiques. Ses installations sont compatibles avec tout type de véhicules électriques. L'idée, d'après l'avis, consisterait à mettre en Bourse un flottant correspondant à 25% du capital, EDF étant appelé, pour sa part, à conserver une participation majoritaire de 50% au sein de la société.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.70%