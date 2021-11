EDF profite d'une conjoncture porteuse, mais la visibilité reste faible

(AOF) - EDF grappille 0,2% à 12,935 euros après la publication d'un chiffre d'affaires neuf mois en forte hausse et la confirmation de ses objectifs annuels. L'électricien public a mécaniquement bénéficié de l'envolée des prix de l'électricité liée à l'accélération de la demande. Cette hausse des prix tombe à point pour le groupe qui a bénéficié en plus d'une meilleure disponibilité de son parc nucléaire et donc d'une production plus soutenue. L'an dernier, EDF avait été pénalisé par des retards sur des opérations de maintenance sur ses réacteurs nucléaires en raison de la crise sanitaire.

Sur les neuf premiers de l'exercice, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 57,06 milliards d'euros, en croissance organique de 15,7%. Il est soutenu par un meilleur niveau de production nucléaire (+1,4 milliard) et par des effets prix positifs principalement en France pour 0,8 milliard.

Le chiffre d'affaires bénéficie également de la forte hausse des prix et des volumes du gaz (+2,8 milliards d'euros), ainsi que de la revente des obligations d'achat en France à un prix plus élevé (+1,1 milliard), ces effets ayant toutefois un impact limité en Ebitda, précise EDF.

EDF a confirmé son objectif 2021 de dégager un Ebitda supérieur à 17,7 milliards d'euros et de présenter un ratio Endettement financier net sur Ebitda inférieur à 2,8. Pour 2022, ce ratio est attendu à environ 3.

En conférence de presse, le directeur exécutif Xavier Girre a indiqué que les prix élevés de l'électricité allaient représenter un "effet positif important" l'an prochain.

Dans ce cadre, il table sur une croissance significative de l'Ebitda 2022. Pour autant, le dirigeant reste prudent en raison de la forte volatilité du marché. Il souligne que toute panne imprévue en France ou au Royaume-Uni aurait un impact très important sur sa performance.

Ces annonces tombent alors qu'EDF vit un période charnière. Hier, le président Emmanuel Macron a confirmé la relance de la construction de réacteurs nucléaires en France. Le chef de l'Etat n'a cependant pas donné de précisions sur le nombre de réacteurs envisagés, ni sur leur financement.

L'enjeu est d'importance. Ce matin lors d'une audition au Sénat, le PDG Jean-Bernard Lévy a rappelé que le lancement d'un tel chantier nécessitait un meilleur cadre de régulation pour son groupe.

Or ce dossier semble en stand-by. EDF réclame depuis des lustres l'augmentation ou la disparition pure et simple de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), aujourd'hui fixé à 42 euros le MW/h. C'est à ce prix qu'il doit vendre une partie de son électricité à ses concurrents. Or, avec la flambée des cours de l'énergie, EDF accuse un sérieux manque à gagner qui limite ses investissements.

Pour modifier ce cadre de régulation sans s'attirer les foudres des autorités européennes de la concurrence, le gouvernement avait prévu une vaste réorganisation d'EDF (le projet Hercule). L'idée était de scinder la société en trois entités distinctes, dont une (les activités renouvelables, de vente et de distribution, soit la plus rentable) cotée en Bourse.

Sauf que devant la vague de contestation de ceux s’offusquant "d'une nationalisation des pertes et d'une privatisation des profits", l'Elysée a fait marche arrière.

AOF - EN SAVOIR PLUS