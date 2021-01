Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : production nucléaire conforme aux attentes Cercle Finance • 04/01/2021 à 08:57









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, EDF confirme que sa production d'origine nucléaire en France a atteint un niveau 'très légèrement supérieur à 335 TWh' en 2020, étant rappelé qu'il indiquait l'attendre 'proche' de ce niveau à la mi-décembre. Pour rappel, le groupe énergétique affirmait alors viser un EBITDA annuel 'égal ou légèrement supérieur à 16 milliards d'euros', objectif relevé par rapport à une fourchette cible précédente qui allait de 15,2 à 15,7 milliards.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.71%