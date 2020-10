Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : prévision de production nucléaire en France rehaussée Cercle Finance • 14/10/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'avancement de la campagne d'arrêts programmés pour maintenance, EDF indique actualiser sa prévision de production nucléaire en France pour l'année 2020, à la fourchette allant de 325 TWh à 335 TWh. Début juillet, le groupe énergétique avait revu à la hausse son estimation de production d'origine nucléaire en France pour l'exercice en cours, à environ 315-325 TWh contre 300 TWh estimés le 16 avril dernier.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.29%