EDF : près de 94% du dividende 2019 payé en actions

(CercleFinance.com) - EDF annonce que son option pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions nouvelles de 2019 a retenu l'intérêt des actionnaires : 93,88% des droits ont été exercés en sa faveur à l'issue de la période d'option du 28 novembre au 11 décembre inclus. L'opération entraîne la création de 5.651.460 actions nouvelles (représentant après augmentation de capital environ 1,73% du capital) dont la livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront à compter du 17 décembre. Le montant du dividende en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement de l'acompte sur dividende en actions au titre de 2019 s'élève à environ 27,252 millions d'euros et sera aussi payé à compter du 17 décembre.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.41%