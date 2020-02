Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : prend 50% du projet du parc éolien en mer de Codling Cercle Finance • 12/02/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé l'acquisition d'une participation de 50 % dans le projet du parc éolien en mer de Codling en Irlande. Sa filiale EDF Renouvelables est donc désormais partenaire de Fred Olsen Renewables Ltd pour développer et construire ce projet, dont il détient les 50 % restants. ' Le projet de Codling est situé au sud de Dublin, à 13 km au large des côtes du comté de Wicklow et bénéficie ainsi des conditions de vent favorables au large de la côte est de l'Irlande ' indique le groupe. ' Le projet, dont le développement a démarré en 2003, est réparti sur deux sites, et l'un d'eux, Codling 1, bénéficie d'une autorisation de construction-exploitation. Pour indication, la capacité du projet devrait s'approcher d'1 GW installé '.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.17%