EDF: premier trimestre porté par les prix de l'électricité information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 09:34

(CercleFinance.com) - EDF a publié vendredi un chiffre d'affaires en croissance organique de 34,6% au titre du premier trimestre, porté par un contexte de prix de l'électricité élevés, tout en confirmant ses objectifs.



Les ventes de l'électricien français ont atteint 47,8 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, à comparer avec 35,6 milliards un an plus tôt.



Le groupe explique avoir profité de la hausse des prix de vente de l'électricité et du gaz, en particulier en France et au Royaume-Uni, ce qui lui a permis de plus que compenser l'impact du bouclier tarifaire en France.



Sa production nucléaire s'est pourtant établie en baisse, à 85,2 TWh en France sur le trimestre, en raison des réparations des phénomènes de corrosion apparus sur certains de ses réacteurs et de l'effet des grèves.



Le groupe, détenu à 95,9% par l'Etat français, a confirmé ses objectifs pour 2023, à savoir un ratio d'endettement financier net sur Ebitda inférieur ou égal à trois pour une dette ajustée/Ebitda ajusté au moins égale à 4,5x



EDF a en outre confirmé son hypothèse de production nucléaire dans une fourchette de 300-330 TWh en France cette année.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action EDF était parfaitement inchangée vendredi matin dans les premiers échanges suite à cette publication.