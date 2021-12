Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: perd 20% en hebdo, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une nouvelle séance de repli (-1,4%) et affiche une baisse de près de 20% sur la semaine.



Oddo met en avant 'l'état actuel d'incertitude qui plane sur les sujets politiques, la disponibilité industrielle des centrales en 2022 et le niveau des prix de marché de l'électricité'.



Le bureau d'études maintient son opinion 'surperformance' sur EDF mais ajuste une nouvelle fois son objectif de cours de 15 à 14 euros, expliquant 'maintenir son exigence de WACC sur les actifs nucléaires à des niveaux plus élevés que dans les périodes plus calmes'.



Pour rappel, Oddo a abaissé la veille une première fois son objectif de cours, passant de 15,5 à 15 euros, en réaction à l'annonce par le groupe énergétique de l'arrêt non programmé de plusieurs réacteurs nucléaires en France.







