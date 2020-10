Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF pense que la réforme du nucléaire français aboutira vite-sources Reuters • 01/10/2020 à 20:30









PARIS, 1er octobre (Reuters) - EDF EDF.PA estime que la réforme de la régulation du parc nucléaire français aboutira rapidement et compte lancer sa propre réorganisation dans la foulée, ont indiqué à Reuters deux sources au fait du dossier. Après un coup d'arrêt dû au coronavirus, la France a repris ces derniers mois ses discussions avec la Commission européenne autour de son projet de réforme du dispositif de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), visant à garantir la couverture des coûts d'EDF tout en préservant les consommateurs de hausses de prix trop importantes. La direction de l'électricien public, qui réclame de longue date cette réforme, pense que les discussions aboutiront "très vite", potentiellement d'ici à "quelques semaines ou quelques mois", selon les sources interrogées par Reuters. L'une d'entre elles a ajouté que la réorganisation potentielle d'EDF, envisagée seulement sous réserve que la réforme de la régulation aboutisse, serait lancée dans la foulée. Elle vise à renforcer ses capacités d'investissement et de financement. EDF et Bercy n'ont pas commenté ces informations. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.66% ENGIE Euronext Paris +0.04% TOTAL Euronext Paris -2.43%