Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : pénalisé par une analyse de Berenberg Cercle Finance • 19/06/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - EDF termine la journée dans le rouge. Berenberg a abaissé vendredi son objectif de cours sur EDF, qu'il fait passer de 9,3 euros à 8,1 euros, l'intermédiaire jugeant 'à risque' le dividende 2020 du fournisseur d'électricité français. Dans une note envoyée à ses clients, le bureau d'études allemand souligne que l'action se traite en ligne avec le PER de son secteur à horizon 2022, en dépit de la perspective d'une nouvelle absence de dividende du fait d'un endettement qui atteint désormais des niveaux record. Berenberg affiche toujours une recommandation 'conserver' sur EDF.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.73%