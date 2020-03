Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : pas de rebond, retombe vers 6,6E Cercle Finance • 19/03/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - EDF ne bénéficie pas du mouvement de rebond impulsé par la BCE: le titre retombe vers 6,6E et voit son cours divisé par plus de 2 en 3 semaines depuis son zénith du 4 mars à 13,4E. Difficile d'imaginer jusqu'où la chute peut se prolonger, le prochain objectif pourrait être 5,15E (-62% depuis les récents sommets)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +8.28%