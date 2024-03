Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: partenariat de long terme avec Morrison information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le groupe EDF a annoncé hier un partenariat stratégique de long terme avec Morrison, un spécialiste mondial des investissements dans les infrastructures. Les partenaires vont créer une plateforme de financement conjointe pour investir dans le développement de la recharge ultra-rapide pour véhicules électriques en France.



Cette plateforme a pour ambition d'investir jusqu'à 450 millions d'euros dans le développement et le déploiement de près de 8000 points de charge ultra-rapide en France d'ici 2030.



Ce partenariat vise à répondre à la demande croissante d'utilisateurs de véhicules électriques en leur offrant un accès à des solutions de recharge.

En 2030, le parc de véhicules électriques en France est estimé à près de 6,5 millions et représentera une consommation d'électricité d'environ 15 TWh.





