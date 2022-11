Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: ouverture de l'offre publique d'achat information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 18:33









(CercleFinance.com) - EDF annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée déposée par l'Etatfrançaisvisant les titres de capital d'EDF, offre qui a été déclarée hier conforme par l'AMF.



Le prix de l'Offre est de 12,00 euros par action EDF etde15,52 euros par OCEANE.



L'Offre sera ouverte à compter du 24 novembre 2022 jusqu'au 22 décembre 2022 inclus.



EDF précise que l'Etat françaisal'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions et lesOCEANEsEDF si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.38%