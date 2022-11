Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: ordonnance favorable du Tribunal de commerce information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - EDF fait part de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris, qui rejette la demande d'Energie en Actions et du FCPE Actions EDF visant à suspendre les effets d'une délibération du conseil d'administration du 27 octobre dernier.



'Ce conseil avait rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'Etat français, dont l'examen de conformité se poursuit devant l'Autorité des marchés financiers', rappelle l'électricien.





