EDF: offre de rachat de 1,5 Md$ d'obligations hybrides

(CercleFinance.com) - EDF fait savoir qu'il a l'intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en dollars et lance une offre de rachat d'une souche existante d'obligations hybrides libellées en dollars.



Ainsi, EDF lance une offre contractuelle de rachat visant tout ou partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,5 milliard de dollars ayant une première date de remboursement anticipé au gré d'EDF le 22 janvier 2024.



Le règlement des Titres Visés valablement présentés dans le cadre de l'Offre de Rachat est conditionné à la réalisation de l'émission des Nouveaux Titres envisagée par EDF.



Le résultat de l'Offre de Rachat sera annoncé le 7 juillet 2023 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette Offre de Rachat).





