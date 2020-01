EDF : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la phase I est lancée et intègre 50% de la réforme dans l'objectif de cours. Le bureau d'analyses confirme sont conseil à l'achat et relève l'objectif à 13,20 E (contre 11,90 E). ' Les incertitudes principales sont la validation de la réforme par Bruxelles de la réforme et la fixation du cap et du floor '.

' L'échéance reste à préciser mais le calendrier semble bien balisé. En particulier nous estimons que la réforme a une probabilité assez élevée d'être mise en oeuvre au cours de l'année 2020. En tout état de cause une mise en oeuvre avant 2022 semble très probable à présent ' indique Oddo.

Les analystes estiment que la réforme va permettre de relever sensiblement les hypothèses de cash flow générés par EDF dans une proportion qui pourrait s'élever entre 800 ME et 2.8 MdE par an en fonction des prix de marché.