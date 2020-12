Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : objectif d'EBITDA relevé pour 2020 Cercle Finance • 17/12/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, EDF indique relever son objectif d'EBITDA pour l'année 2020 à un montant 'égal ou légèrement supérieur à 16 milliards d'euros', pour une production d'origine nucléaire en France attendue proche de 335TWh. Pour rappel, le groupe énergétique indiquait à la mi-novembre, anticiper pour l'exercice qui s'achève un EBITDA compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros, pour une production nucléaire alors estimée à 325-335TWh.

Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%