EDF: nouvelles prévisions d'impact pour l'EBITDA 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 08:53









(CercleFinance.com) - Après la publication du décret et des arrêtés relatifs à l'attribution de 20 TWh de volumes d'ARENH supplémentaires pour 2022, EDF fait part d'une mise à jour de l'impact sur ses perspectives d'EBITDA 2022, impact désormais évalué à environ -10,2 milliards d'euros.



Le groupe énergétique rappelle que l'impact des mesures réglementaires annoncées le 13 janvier dernier sur son EBITDA 2022 avait été estimé, à titre illustratif, à environ -8,4 milliards sur la base des prix de marché au 31 décembre 2021.



Par ailleurs, l'impact de la baisse de production nucléaire en France sur l'EBITDA 2022 est désormais estimé à environ -16 milliards d'euros, au lieu d'une prévision d'environ -11 milliards annoncée lors de la présentation des résultats annuels.





