EDF: nouvelle implantation nucléaire en République tchèque

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé hier l'ouverture de sa nouvelle implantation EDF Nuclear Czechia à Prague pour soutenir le développement de ses activités nucléaires dans le pays, confirmant l'engagement de long terme du groupe et sa volonté de répondre aux ambitions nucléaires de la République tchèque.



Cette annonce a été officialisée en présence du ministre délégué français chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, qui a exprimé le soutien total du gouvernement français à l'offre d'EDF pour la construction d'un réacteur de technologie EPR1200 sur le site de Dukovany.



EDF Nuclear Czechia soutiendra les activités nucléaires d'EDF en République tchèque, en se concentrant sur l'accompagnement de la consolidation de l'offre EPR1200 dans le cadre du processus d'appel d'offres pour Dukovany 5 lancé par ČEZ. La succursale appuiera aussi l'accélération de la coopération entre les équipes d'offre en France et les partenaires industriels tchèques.





