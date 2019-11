EDF : nouvelle émission d'obligations hybrides en vue

(AOF) - EDF a l'intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en euros et de lancer une offre de rachat sur plusieurs souches d'obligations hybrides existantes. Les résultats des offres de rachat pour les obligations en euros et les obligations en dollars seront annoncés le 11 décembre 2019 et le 30 décembre 2019 respectivement.