EDF : nouvelle avancée dans le projet Hinkley Point

(CercleFinance.com) - EDF et son partenaire, le géant chinois du nucléaire CGN, ont annoncé lundi avoir franchi une nouvelle étape dans la phase de construction du projet EPR de Hinkley Point, au sud-ouest de l'Angleterre, avec la coulée du béton de la dalle du deuxième réacteur. Au total, ce sont près de 9.000 mètres cubes de béton qui ont été coulés, moins d'un an après la pose du jalon du premier béton du bâtiment de la tranche 1, réalisée en juin 2019. La finalisation de ce point d'étape est conforme au calendrier initialement établi, malgré les mesures de distanciation sociale et le recours à des équipements de protection personnelle supplémentaires rendus nécessaires par la crise sanitaire actuelle, fait valoir EDF. Pour mémoire, la centrale nucléaire située dans le Somerset est appelée, à terme, à fournir de l'électricité 'bas carbone' pour près de 7% de la demande britannique.

