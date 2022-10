Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: nouvel administrateur représentant l'Etat au conseil information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - EDF fait savoir que son conseil d'administration, réuni ce jour, a pris acte de la nomination d'Alexis Zajdenweber,commissaire aux participations de l'État, en qualité d'administrateur d'EDF représentant l'Etat par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 23 septembre 2022.



Il succède à Céline Fornaro, responsable du pôle finance de l'agence des participations de l'Etat, qui était administratrice d'EDF depuis le 28 juin 2022.





