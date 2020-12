Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : nouveaux engagements climatiques Cercle Finance • 10/12/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - EDF annonce le renforcement de ses ambitions à l'occasion des cinq ans de la signature de l'Accord de Paris pour le climat. Le Groupe vient ainsi d'obtenir la certification parScience Based Targetsd'une trajectoire renforcée de réduction d'émissions de CO2bien en dessous des 2°C, et met en place une gouvernance dédiée, en lien avec les meilleures pratiques recommandées. Pour EDF, il s'agit deréduire de 50% (base 2017) ses émissions de CO2directes et indirectes et de 28% (base 2019) les émissions de CO2associées à la combustion du gaz vendu à des clients finaux. Cette trajectoire correspond à un niveau absolu d'émissions directes de gaz à effet de serre de 25MtCO2d'ici 2030, ce qui correspondra à une intensité carbone d'environ 35gCO2/kWh en 2030, une des plus faibles du secteur électrique, affirme EDF.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.88%