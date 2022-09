Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

EDF: nommé ambassadeur, Delattre démissionne du conseil information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 09:56

(CercleFinance.com) - François Delattre, qui siégeait au conseil d'administration d'EDF depuis juin 2019 et dont le mandat courrait jusqu'en 2025, a décidé de se démettre de son mandat d'administrateur, a annoncé vendredi l'électricien français.



Le conseil du groupe, qui s'est réuni la semaine passée, dit avoir pris acte de la démission de cet administrateur qui représentait l'Etat, à la suite de sa nomination en qualité d'ambassadeur de France en Allemagne.



Dans un bref communiqué, EDF indique le remercier pour son apport aux travaux du conseil et pour son soutien aux projets et activités de l'entreprise dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, François Delattre avait débuté sa carrière en 1989 en tant que deuxième secrétaire d'ambassade en Allemagne.



Après un passage au Quai d'Orsay il était devenu ambassadeur de France au Canada de 2008 à 2011, puis aux Etats-Unis de 2011 à 2014,avant d'être nommé en tant que représentant permanent de la France auprès de l'ONU en 2014.



Il occupait le poste de secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis juillet 2019.