Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: nomination au sein du Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 07:59









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration qui s'est réuni hier a décidé de coopter Madame Anne-Marie Descôtes, Secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en qualité d'administratrice, en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Lévy jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.



Madame Descôtes est nommée sur proposition de l'Etat. Sa nomination, qui prend effet à compter d'hier, sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires d'EDF.







Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%