EDF : Moody's relève la perspective à 'stable'

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi soir confirmer la note 'A3' attribuée à EDF, mais aussi relever sa perspective de 'négative' à 'stable'. L'agence de notation explique cette décision par les 'solides' résultats de premier trimestre récemment publiés par le géant français de l'électricité. Le relèvement tient également compte de la perspective d'un accord entre Paris et la Commission européenne concernant la réforme de la régulation du secteur nucléaire français, précise-t-elle. Dans son communiqué, Moody's déclare s'attendre à une amélioration du bénéfice d'exploitation (Ebitda) d'EDF au cours des deux ou trois années à venir, invoquant à la fois des conditions de marché favorables et une production nucléaire en hausse. Le titre EDF s'inscrivait en progression de 0,6% lundi dans les premiers échanges, soit une légère surperformance par rapport au reste du marché parisien (+0,1%).

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.70%