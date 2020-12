Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : mise en service commerciale d'un projet éolien US Cercle Finance • 23/12/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - EDF Renewables a annoncé que le projet éolien Merricourt de 150 mégawatts (MW) a été mis en service commerciale et a été remis à Otter Tail Power Compagny, une filiale d'Otter Tail Corporation. EDF Renewables a développé et géré le processus de construction d'Otter Tail Power dans le cadre d'un accord d'achat d'actifs et d'un accord clé en main sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC). Il est situé à environ 10 milles au sud-ouest de Kulm, dans le Dakota du Nord, dans les comtés de McIntosh et dickey. Les 75 éoliennes Vestas devraient produire suffisamment d'énergie pour répondre à la consommation de près de 65 000 foyers annuellement.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.28%