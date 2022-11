Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: Luc Rémont proposé comme PDG par le conseil information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - EDF annonce que son conseil d'administration, qui s'est réuni le 18 novembre, a décidé de coopter Luc Rémont en qualité d'administrateur, en vue de sa nomination en qualité de président-directeur général.



Il était jusqu'à présent directeur général, opérations internationales et membre du comité exécutif de Schneider Electric, groupe qu'il a intégré en 2014 après avoir travaillé de nombreuses années au ministère des Finances, puis à la banque Merrill Lynch.



En tant qu'administrateur, Luc Rémont remplacera François Delattre pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos fin 2024.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.04%