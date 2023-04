Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: Londres ouvre une enquête sur l'opération GE information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a confirmé vendredi l'ouverture d'une enquête concernant le projet d'acquisition des turbines nucléaires de GE par l'électricien français EDF.



La CMA avait déclaré le mois dernier s'interroger sur le fait que l'opération soit éventuellement susceptible d'engendrer une perte de concurrence sur le marché du Royaume-Uni.



Dans un communiqué, le régulateur britannique dit avoir informé aujourd'hui les deux entreprises de ses préoccupations, tout en invitant les parties concernées à faire part de leurs éventuelles observations sur le sujet.



A la Bourse de Paris, l'action EDF était stable vendredi après-midi suite à l'officialisation de cette nouvelle, qui était évoquée dans la presse depuis plus d'une semaine.





