EDF: lignes de crédit bancaires pour plus de 10 milliards

(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir conclu des lignes de crédit bilatérales pour un montant total de 10,25 milliards d'euros (dont une partie en dollars), lignes d'une maturité de trois ans et ne comportant pas de pénalité de remboursement anticipé.



L'électricien français précise que ces financements ont été conclus avec un groupe de neuf banques. 'Cette opération permet d'accroître la flexibilité financière du groupe pour les années à venir', explique-t-il.





