Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : levée de deux milliards de dollars à 50 ans Cercle Finance • 28/11/2019 à 08:33









(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir levé avec succès deux milliards de dollars avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50% dans le cadre de son programme EMTN, 'sous un format Reg-S pur c'est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains'. Démontrant la capacité du groupe à attirer une base d'investisseurs très diversifiée sur une maturité très longue, cette opération allonge la maturité moyenne de sa dette brute d'un peu plus d'un an pour la porter à 15,2 années (pro forma au 30 juin 2019).

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.30%