Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-Les syndicats confirment leur appel à la grève le 10/12-sources Reuters • 03/12/2020 à 21:53









PARIS, 3 décembre (Reuters) - L'intersyndicale d'EDF EDF.PA confirme son appel à une nouvelle journée de grève le 10 décembre pour s'opposer au projet de réorganisation du groupe, ont indiqué jeudi deux sources syndicales à Reuters après des contacts avec le gouvernement et la direction de l'électricien. Selon les mêmes sources, le projet de réforme de la régulation du nucléaire français et le lancement du projet de réorganisation d'EDF, connu sous le nom d'Hercule, pourraient intervenir avant la fin de l'année ou début 2021. Hercule, dont le gouvernement discute avec la Commission européenne, prévoit notamment une séparation entre les activités nucléaires d'EDF et celles liées aux énergies renouvelables - le groupe envisageant d'ouvrir le capital de ces dernières -, ce qui constituerait selon les syndicats un premier pas vers un démantèlement et une privatisation, avec des menaces pour l'emploi. La précédente journée de grève des salariés d'EDF contre Hercule, jeudi 26 novembre, a été suivie par 31,6% des effectifs - selon les chiffres du groupe - et a entraîné une baisse marquée de la production française d'électricité d'origine nucléaire. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.15%