EDF : le titre dopé par la hausse des prix de l'électricité

(CercleFinance.com) - EDF signait la plus forte hausse de l'indice SBF 120 vendredi suite à l'annonce d'une augmentation de 4% des tarifs réglementés de l'électricité en France pour les particuliers début 2022. Jean Castex, le Premier ministre, en a fait l'annonce hier soir au cours d'une interview au journal télévisé de TF1, décrivant une hausse 'limitée' devant s'accompagner de mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. 'Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire', a-t-il déclaré lors de l'entretien. 'C'est-à-dire que nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs, parce que malheureusement, d'après ce nous nous disent les experts, ça va continuer', a indiqué le Premier ministre. La hausse des tarifs du gaz, déjà annoncée, atteint pour sa part 12,6%, une augmentation effective dès aujourd'hui. Les prix de marché de l'électricité ont connu un emballement spectaculaire au cours des derniers mois, notamment en raison de la forte reprise économique mondiale. Il en résulte un ajustement à la hausse du prix de vente de l'électricité sur les principaux marchés européens. D'après les analystes, les producteurs d'électricité opérant avec des coûts de productions quasi-fixes - comme c'est le cas pour EDF avec le nucléaire et l'hydroélectrique - sont les grands bénéficiaires de ce renchérissement. 'EDF bénéficie de conditions de marché très supérieures à celles initialement envisagées', soulignent ce matin les équipes d'Oddo BHF, qui maintiennent leur opinion 'surperformance' et leur objectif de cours de 14,5 euros sur la valeur. 'Le mouvement tarifaire va permettre à EDF de profiter d'une hausse de ses prix de vente toujours très inférieure à la hausse des prix de marché mais bien supérieure aux 4% de hausse qui seront supportés par les ménages', expliquent-ils. Pour l'intermédiaire parisien, cette décision confirme la perspective d'une bonne orientation pour les résultats d'EDF lors de l'année 2022. L'optimisme des investisseurs se reflétait dans le cours de Bourse de l'électricien vendredi matin. A 11h00, l'action affichait un gain de l'ordre de 5%.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +4.55%