Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : le résultat net pdg chute de 87,4% en 2020 Cercle Finance • 18/02/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - EDF a présenté ce matin ses résultats financiers au titre de l'année 2020. Le fournisseur d'électricité dévoile un résultat net part du groupe de 700 ME, en recul de 87,4% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires affiche quant à lui un recul de 3,4% en données comparablse, à 69 MdsE, tandis que l'EBITDA s'établit à 16,2MdsE (-2,7%). Le groupe confirme malgré tout ses objectifs financiers pour 2021-2022 et indique poursuivre le déploiement de sa stratégie Cap 2030 dans tous les métiers. Il souligne par ailleurs 'l'accélération des renouvelables et un rehaussement de l'objectif 2030'. Alors que le portefeuille d'énergie renouvelable en construction à été multiplié par 3 en 2 ans (8GW), EDF vise une capacité renouvelable installée de 60GW à l'horizon 2030.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.61%