EDF: le gouvernement UK va investir 679 M£ dans Sizewell C information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 15:41

(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir conclu un accord avec le Gouvernement britannique afin de poursuivre le développement du projet de centrale nucléaire Sizewell C. Celui-ci prévoit d'investir 679 M£ dans le projet Sizewell C, devenant ainsi actionnaire à hauteur de 50% aux côtés d'EDF.



'Cette décision historique réitère la confiance que le Royaume-Uni accorde à la technologie EPR et au nucléaire dans sa politique énergétique', estime EDF, alors que de son côté, China General Nuclear Power Corporation (CGN) s'est retiré du projet (mais conserve sa participation dans le projet Hinkley Point C).



Si la décision finale d'investissement est prise, les deux réacteurs EPR de Sizewell C produiront une électricité sûre et bas carbone pour 6 millions de foyers pendant environ 60 ans, assure EDF.



La construction de la centrale reste conditionnée à la décision finale d'investissement. EDF et le gouvernement britannique vont travailler ensemble pour finaliser les étapes restantes, en particulier la capacité à réunir le financement nécessaire à la réalisation du projet.



EDF ne gardera qu'une participation minoritaire à la décision finale d'investissement (d'un maximum de 20%), la déconsolidation du projet étant une condition sine qua non de sa décision finale d'investissement.