EDF : le bond de 61% du chiffre d'affaires n'aura qu'un impact limité sur l'Ebitda

(AOF) - EDF a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 35,583 milliards d'euros, en croissance organique de 61%, soutenu par la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Le chiffre d'affaires bénéficie par ailleurs de la bonne performance d'EDF Trading.Pour autant, l'électricien public se garde de tout triomphalisme. Il rappelle que l'évolution du chiffre d'affaires n'aura qu'un impact limité sur Ebitda. De plus, le recul de la production nucléaire pénalisera ce même Ebitda en raison des achats nécessaires sur les marchés de gros dans un contexte de forte hausse des prix.

Dans le détail, la production nucléaire en France s'établit à 91,7 TWh, soit 7,5 TWh de moins qu'à la même période en 2021, en raison d'une moindre disponibilité du parc nucléaire due essentiellement à l'impact de la découverte d'indications de corrosion sous contrainte.

Le groupe a précisé que le bond de son chiffre d'affaires s'expliquait principalement par les effets prix favorables aux clients finals pour un montant estimé à 2,261 milliards d'euros. Ces effets prix sont en lien majoritairement avec les hausses du tarif réglementé de vente de + 4 % TTC au 1er février 2022 et les hausses des prix de vente aux professionnels dans un contexte de forte augmentation des prix de l'énergie.

En revanche, le prix de la capacité dans les offres aux clients finals est en baisse en lien avec le recul des prix constatés lors des enchères de capacité en 2021.

EDF a rappelé que le recul de la production nucléaire induit des achats dans un contexte de prix très élevés qui pénaliseront l'Ebitda.

De plus, au premier trimestre, son chiffre d'affaires a été affecté par la baisse du nombre de ses clients tout comme des températures douces.

Au premier trimestre 2022, le Groupe est en position net acheteur du fait de la moindre production nucléaire et hydraulique, contrairement au 1er trimestre 2021 où il était net vendeur. L'impact sur le chiffre d'affaires est estimé à - 215 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial de l'énergie bas carbone créé en 1946 avec 38 millions de clients dans le monde et 120,5 GW de capacités installées, dont 59 % de nucléaire, 25 % d’hydraulique et autres renouvelables et 10 % de fioul ;

- Chiffre d’affaires de 69 Mds€ réparti en 8 segments : production et commercialisation en France pour 41 %, les activités régulées en France pour 23 %, énergies renouvelables pour 8 % services énergétiques sous la marque Dalkia pour 4 %, Royaume-Uni pour 14 %, Italie pour 11 %, Belgique et Brésil pour 3 % et la production d’équipements nucléaires « Framatome » ;

- Modèle d'activité « Cap 30 » avec une ambition servie par 3 plans : devenir neutre en Co2 d'ici 2050, prendre la place de 1er électricien mondial avec 3 priorités -proximité client, production bas carbone et développement international, plan solaire (30 % du marché français), stockage (10GW de capacité dans le monde) et mobilité électrique (30 % du marché de la fourniture de véhicules électriques et opérateur majeur dans les infrastructures) ;

- Capital détenu à 84,3 % par l’Etat, Jean-Bernard Lévy étant PDG du conseil d'administration de 12 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette de 42,3 Mds€, soit un effet de levier de 2,6, mais garantie par l’Etat, d’où une notation A.

Enjeux

- Stratégie d'innovation dédiée à la transition électrique, climatique, numérique et sociétale : budget R&D de 685 Ms€ avec 716 innovations brevetées / fonds et incubateur EDF Pulse Croissance / programme SWIFT de transformation numérique de l'ingénierie nucléaire et plan EXCELL pour la filière nucléaire ;

- Stratégie environnementale incluse dans la raison d’être du groupe: réduction de 30 % des émissions de CO2 d'ici 2030 / investissements dans la mobilité électrique (bornes, recharges…) / 12,5 Mds€ de financements « verts et durables » ;

- Diversification rapide dans l’hydrogène et la mobilité électrique ;

- Opérateur intégré, de la conception et fabrication de réacteurs nucléaires, par le biais de Framatome, détenue à 75 %, aux côtés de Mitsubishi (19,5 %) jusqu’à la distribution.

Défis

- Activité encadrée par la loi NOME (libre concurrence entre tous les acteurs du marché et revente du quart de la production d’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents) et prix de l’électricité administrés en France d’où un coût de maintien du réseau peu inclus dans les tarifs ;

- Décisions publiques françaises, à confirmer, positives pour le nucléaire dans le cadre des plans France Relance et France 2030 et avancées au Royaume-Uni ;

- Visibilité de l’activité, avec l’abandon du projet Hercule de démantèlement du groupe.

Une gestion des déchets aux forts enjeux

350 millions de tonnes de déchets sont générés annuellement en France. Si 66% sont recyclés, les taux varient selon la nature du déchet. Ainsi seuls 21% des plastiques le sont. Afin de renforcer l'économie circulaire, l'Etat soutient massivement la R&D dans le cadre de la stratégie 3R (« Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux »). Une enveloppe de 370 millions d'euros va y être consacrée. Concernant les déchets dangereux, cette activité est très rentable. En France, les capacités de stockage et de traitement sont tendues comparées aux besoins annuels.