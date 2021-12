EDF lanterne rouge du SBF 120

(AOF) - EDF cède 3,5% à 12,35 euros pour accuser le plus net repli du SBF 120. L'électricien public est pénalisé par une information du Figaro selon laquelle l'Etat cherche à réduire le coût de l'électricité pour les ménages. Selon le quotidien, l’exécutif envisage d'empêcher la réévaluation annuelle habituelle des prix réglementés de l'électricité en février. En compensation, le gouvernement permettrait une hausse progressive des tarifs en 2023. Enfin, il obligerait EDF à vendre davantage d'électricité nucléaire bon marché aux fournisseurs alternatifs au second semestre 2022 ou 2023.

