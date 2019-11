Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : lancement de la construction d'un parc éolien en Ecosse Cercle Finance • 28/11/2019 à 08:11









(CercleFinance.com) - EDF annonce le lancement de la construction du parc éolien en mer écossais de Neart na Gaoithe (NnG) ainsi que le partenariat avec la compagnie d'électricité irlandaise ESB qui prend une participation de 50% dans le projet. Ce futur parc éolien en mer de 450 MW s'intègre dans la stratégie de développement d'EDF dans l'éolien offshore et conforte sa position dans la production d'énergie décarbonée au Royaume-Uni, pays où il est fortement implanté dans le nucléaire et les renouvelables. Composé de 54 turbines, Neart na Gaoithe générera l'équivalent de l'alimentation électrique annuelle de 375 .000 foyers, soit 4% de l'électricité consommée en Écosse. La construction sur le site en mer devrait débuter en juin 2020 pour une mise en service en 2023.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.30%